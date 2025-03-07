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        Samsun'da 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi

        SAMSUN'daÇanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:16 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:20
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        Samsun'da 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi
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        SAMSUN'daÇanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 4 kişiye toplam 150 bin 280 TL idari para cezası kesildi.

        Samsun'da yasa dışı midye avcılığına yönelik Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Mart tarihlerinde 2 operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bir süredir izlenen araçlar biri Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde, diğeri Tekkeköy ilçesi Büyüklü mevkisinde durduruldu. Araçlarda Samsun'dan Çanakkale'ye sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 3 ton beyaz kum midyesi (Donax trunculus) ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişiye toplam 150 bin 280 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler yeniden denize bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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