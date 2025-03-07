Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimli 23,5 yıl hapis cezası

SAMSUN'daboşanma aşamasındaki eşi, İngilizce öğretmeni Saadet Çay'ı (43) çıkan tartışmada tabanca ile öldüren Adem Çay'a (48), 'Kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 22 yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 6 Mayıs'ta İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Büfeci Adem Çay, iddiaya göre Belediye Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olan boşanma aşamasındaki eşi Saadet Çay'ı görüntülü arayıp, intihar edeceğini ve son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Saadet Çay, sevgilisi B.D.T. (47) ve 17 ile 14 yaşlarındaki çocukları ile Adem Çay'ın depo olarak da kullandığı adrese gitti. Saadet Çay, çocukları eve girmeden yollarken, ikili arasında 'yazlık ev' nedeniyle tartışma çıktı.

19 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Tartışma sırasında Adem Çay, silahını doldur boşalt yaptığı sırada Saadet Çay göğsünden vuruldu. B.D.T., çevredeki bekçilere durumu bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Saadet Çay'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Saadet Çay'ın cenazesi toprağa verilirken, gözaltına alınan Adem Çay tutuklandı. Şüphelinin 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Yağma' gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Adem Çay hakkında, 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından dava açıldı. Duruşma savcısı, bir önceki duruşmada sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti. Davanın son duruşması bugün görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Adem Çay, Saadet Çay'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Adem Çay, savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Adem Çay, 'Kasten öldürme' suçundan 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 22 yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.