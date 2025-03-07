Çocukluk hayali otobüs şoförlüğü, mesleği oldu

SAMSUN'da 1 yıl önce otobüs şoförlüğüne başlayan Nazmiye Gör (43), çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Şehir içi hatlarda yolcu taşıyan Gör, mesleğine olan tutkusunu da "Kadınlar her işi yapabilir, bu iş de sanıldığı gibi zor değil. Üstelik çok havalı" ifadeleriyle dile getirdi.

Kentte yaşayan Nazmiye Gör, hayalini gerçekleştirmek üzere, otobüs şoförü olmak için kursa gitti. Gerekli belgelerini alan Gör, 1 yıl önce Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samulaş A.Ş. bünyesinde şehir içi toplu taşımada otobüs şoförü olarak işe başladı. Çocukluğundan beri istediği otobüsün direksiyonuna geçen Nazmiye Gör, ailesinin de desteğini aldığını anlatarak, "Daha öncesinde gıda sektöründe çalışıyordum. İşimi severek yapmıyordum. Seveceğim işi yapmak istiyordum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmek istedim. 20 sene öncesinde ehliyet alırken, ehliyet kursunda bir kadın vardı. Bizim hepimizi sınava otobüs kullanarak götürdü. O çok hoşuma gitmişti. Oradan aklımda kaldı, ‘Ben de yapabilir miyim’ diye. O sıralar yaşım tutmadığı için büyük ehliyet alamadım. Sonrasında dedim ki, hayalimdeki işi yapmak istiyorum. Ehliyetimi büyüttüm. SRC 2 ve SRC 4 belgelerimi aldım. Ehliyetimi büyüttükten sonra mülakatlara katıldım ve kabul edildim. Samsun'da 1 senedir otobüs şoförlüğü yapıyorum. Şehir içi ringlerde çalışıyorum" diye konuştu.

'YOLCULARIN TEPKİSİ ÇOK GÜZEL, ALKIŞLIYORLAR'

Yolculardan güzel tepkiler aldığını ifade eden Nazmiye Gör, "Sonuçta büyük araç. Yani kolay değil trafikte. Çoğu yerlerde çok zorlanıyoruz. Yolcular bize emanet. Sorumluluğumuz büyük. Yani bir kişi taşımıyorsun, sorumluluğumuz çok büyük. Bu yüzden bu sorumluluğu hakkıyla eda edebildiğimi düşünüyorum. Yolcuların tepkileri çok güzel. Halkımız çok sevdi. Bayanların bana ilgisi daha çok. Çok hoşuma gidiyor. Alkışlıyorlar, ıslık çalıyorlar, maşallah diyorlar. Bunlar çok hoşuma gidiyor. İnsan motive oluyor. Doğru yolda olduğunu insan hissediyor. Yani zor bir meslek değil. Yeter ki cesaretli olsunlar, gelsinler, beraber çalışalım" dedi.

Gör, ailesinin de kendisini desteklediğini belirterek, "Öncelikle babam istemedi. 'Zor bir meslek, olmaz' dedi. Ben de 'Yapabilirim baba' dedim. İlk zamanlarda aileme hiçbir şey söylemedim. Belediyeden kabul edilene kadar hiçbir şey söylemedim. Sonrasında kabul edilip, mülakatlarda çağrıldıktan sonra babama söyledim. Babam ilk kabul etmedi. Sonra tabii benim başaracağımı bildiği için kabul etti. Ailem çok güzel tepkiler verdi. Beklediğimden daha iyiydi" diye konuştu.