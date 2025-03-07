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        8 ilde 29 istasyon ile hava kalitesini izliyorlar

        SAMSUN, Amasya, Çorum, Tokat, Sivas, Sinop, Ordu ve Giresun olmak üzere 8 ilin hava kirliliği takibini sürdürdüklerini belirten Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürü Osman Ocak, "Görevimiz dahilinde bulunan illerdeki hava kalitesi izleme istasyonlarının ölçüm ve takiplerini yapıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 07.03.2025 - 12:50
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        8 ilde 29 istasyon ile hava kalitesini izliyorlar
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        SAMSUN, Amasya, Çorum, Tokat, Sivas, Sinop, Ordu ve Giresun olmak üzere 8 ilin hava kirliliği takibini sürdürdüklerini belirten Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürü Osman Ocak, "Görevimiz dahilinde bulunan illerdeki hava kalitesi izleme istasyonlarının ölçüm ve takiplerini yapıyoruz. Bu illerimizde toplamda 29 adet hava kalitesi izleme istasyonu var" dedi.

        Samsun'da faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü, hava kirliliği takibi yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren ve Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Sivas, Sinop, Ordu ve Giresun olmak üzere 8 ilin hava kirliliği takibini sürdürdüklerini belirten Temiz Hava Merkezi Müdürü Osman Ocak, "Görevimiz dahilinde bulunan illerdeki hava kalitesi izleme istasyonlarının ölçüm ve takiplerini yapıyoruz. Bu illerimizde toplam 29 adet hava kalitesi izleme istasyonu var. Hava kalitesi izleme istasyonlarında, o istasyonun bulunduğu konuma göre ısınma, trafik ve sanayiden kaynaklı hava kirliliğini ölçüyoruz. Bizim partikül maddeler dediğimiz PM10 ve PM2.5 kükürtdioksit, azot oksitler, ozon ve karbonmonoksit parametrelerini ölçüyoruz" dedi.

        'GELECEK KUŞAKLARA BU BİLİNCİ AKTARMALIYIZ'

        Hava kalite verilerine göre halkın da alması gereken önlemler olduğuna değinen Ocak, "Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ile yaşlı ve çocuklarımızın dışarıya çıkmadan önce hava kalitesi indeksi uyarılarını dikkate alarak hareket etmelerinde fayda var. Vatandaşlarımızın günlük tüketim alışkanlıklarında tasarrufu ön planda tutan uygulamaları tercih etmeleri ve bu bilincin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmalıdır. Vatandaşlarımızın ev ve iş yerlerinde kullandıkları yakıtların kalitesini gözden geçirmesi, kömür yerine doğal gaz gibi çevre dostu alternatif yakıtlara geçiş yapması gerekmektedir. Araçlarımızda egzoz emisyon ölçümlerinin zamanında yaptırılması önemlidir. Ayrıca, binalarda yakıt tasarrufu sağlamak için gerekli izolasyon tedbirlerinin alınması, hava kalitesinin artmasına önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

        'VERİLERİ TAKİP EDEBİLİRLER'

        Samsun'un son zamanlarda yapılan hava kirliliği ölçümlerinde herhangi bir riskle karşı karşıya kalmadığını söyleyen Ocak, "Samsun'da 6 adet hava kalitesi izleme istasyonu var. Bunlar Bafra, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde bir, İlkadım ilçesinde bulunan bulvar üzerinde ise 2 adet yer istasyonumuz var. İlimizdeki hava kalitesi istasyonlarında yapılan ölçümler değerlendirildiğinde, son zamanlarda hava kalitesinin arttığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte rüzgar, yağış, toz taşınımı gibi bazı meteorolojik faktörlerin etkisiyle zaman zaman sınır değerlerde bir aşılma meydana geliyor. Ancak ortalama değerler dikkate alındığında, mevzuattaki sınır değerlerin Samsun'da aşılmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda Samsun'da hava kirliliği açısından herhangi bir riskli bölge bulunmamaktadır. Hava kalitesinin korunması için vatandaşlar, yaşadıkları illerin hava kalitesi verilerini anlık olarak 'sim.csb.gov.tr' adresinden veya 'Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağ’ mobil uygulamasıyla takip edebilirler" ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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