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        Dernekte kumar oynayan 38 kişiye 351 bin lira ceza

        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 38 kişiye toplam 351 bin 386 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:30
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        Dernekte kumar oynayan 38 kişiye 351 bin lira ceza
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        SAMSUN'unİlkadım ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 38 kişiye toplam 351 bin 386 lira para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler, dün saat 20.30 sıralarında dernekte gerçekleştirdiği denetimde 38 kişiyi iskambil kağıtları ve tombala malzemeleri ile kumar oynarken suçüstü yakaladı. Şüphelilere toplam 351 bin 386 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu İ.K. (48) hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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