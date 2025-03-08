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        Sokak ortasında darbedilen Damla: Artık yüzümün sol tarafını hissetmiyorum

        SAMSUN'unAtakum ilçesinde yolda yürürken S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:40
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        Sokak ortasında darbedilen Damla: Artık yüzümün sol tarafını hissetmiyorum
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        SAMSUN'unAtakum ilçesinde yolda yürürken S.A.'nın (33) sözlü tacizine uğrayıp, darbedilen Damla Korkmaz, "Ameliyat oldum ve platinler takıldı. Artık yüzümün sol tarafını hissetmiyorum. Psikolojik olarak kötü durumdayım, artık uyuyamıyorum" dedi.

        Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Damla Korkmaz (30), yolda yürüdüğü sırada S.A.'nın sözlü tacizine uğradı. S.A., kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucunda elmacık kemiği kırıldığı belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta S.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen ve 12 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        SALDIRIDAN SONRAKİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

        Olayın ardından Damla Korkmaz, sosyal medya hesabından darp sonrası yüzünün fotoğrafını paylaşıp, "Olay 05.03.2025 tarihinde sokakta yürürken ilk önce bir şey dedi, kulaklığım olduğu ve korktuğum için görmezden geldim. İkinci defa bir şey deyince sesi kısıp pardon ne dedin, dedim. Ücretin ne kadar, deyince tekrar pardon anlamadım, dedim. Burası Atakent mi dedi. Ben ilk söylediğin ne deyince, etek giydiğine göre ücretin ne kadar deyip bana yönelince ben de kendimi korumak amaçlı vurdum. Ardından dönüp yumruk atarak yüzümün sol tarafında kırıklar oluştu. Ameliyat oldum ve platinler takıldı. Artık yüzümün sol tarafını hissetmiyorum. Psikolojik olarak kötü durumdayım, artık uyuyamıyorum. Kırıklarım sebebiyle yemek yiyemez hale geldim. Tek isteğim bu süreç boyunca destek olmanız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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