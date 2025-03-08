Doğadan topladığı bitkileri sanat eserine dönüştürüyor

SAMSUN'daatölyesi bulunan Heykeltıraş Füsun Yalçın, doğadan topladığı çiçek, yaprak ve dalların kalıplarını çıkartarak sanat eserine dönüştürüyor. Yalçın, "Doğadaki atıkları değerlendirmek istedim. Bir de onların kalıcı olmasını istedim. Çünkü doğayı çok seviyorum. Çiçekler solmasın diye onları ölümsüzleştirmek istedim" dedi.

İlkadım ilçesinde atölyesi bulunan Heykeltıraş Füsun Yalçın, vitray çalışmalarının yanı sıra plaket tasarımları, heykel ve hediyelik ürünler üretiyor. Yalçın'ın atölyesinde; doğadan toplanan çiçekler, yapraklar, dallar önce çamurla kalıplanıyor ardından alçı döküm yapılarak şekillendiriliyor. Kuruma süreci tamamlandıktan sonra kompozisyonlar oluşturuluyor. Sanatçının imzasını taşıyan eserler arasında Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki yunus heykelleri, Sinop Adalet Sarayı'ndaki metal adalet heykeli ve Samsun Üniversitesi'ndeki Mimar Sinan büstü yer alıyor.

'SON BİRKAÇ SENEDİR SERAMİK ÇALIŞIYORUM'

Birçok kurumlara heykeller yaptığını belirten Füsun Yalçın, "Bir dönem Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde hocalık yaptım. Sonra yurt dışına gittim. Amerika'da 8 sene kaldım. 1994 yılında döndükten sonra bir vitray atölyesi kurdum. Atölyede, Samsun'un değişik yerlerine vitraylar yaptım. Ondan sonra işte aslında heykeltıraş olduğum için heykele yönelmek istedim. Son birkaç senedir seramik çalışıyorum. Hem seramik çanak çömlek hem de heykelcikler yaptım. İlk mezun olduğum sene Cumhuriyet Meydanı'ndaki yunusları yaptım. Mimar olan kız kardeşim de havuzunu yaptı. Ondan sonra 40 senenin sonunda yunusları kaldırdılar. Ondan sonra şimdi onu tekrar koydurmaya çalışıyorum. Burada sıkıyönetim komutanlığına kuğu heykelleri yapmıştım. Şimdi Samsun Üniversitesi olan yerde Mimarlık Fakültesi'ne bir Mimar Sinan büstü yaptım. Sinop'ta Adalet Sarayı'nda metal bir adalet heykeli yaptım. Bir de Atatürk portresi yaptım. 3 bin parça, 7'ye 7 milim renkli camları keserek yapmıştım" dedi.

'3 BOYUTLU KOMPOZİSYONLAR YAPIYORUM'

Füsun Yalçın, "Son zamanlarda da hem heykel çalışıyorum hem de geri dönüşümden bir şeyler yapıyorum. Atık malzemeleri değerlendirmeye çalışıyorum. Bu şeyleri doğadan mevsimine göre topladığım çiçekleri, bitkilerin kalıplarını almaya başladım. Bunlara alçı döküm yapıyorum. Çamurdan kalıp alıyorum ve alçı döküyorum sonra renklendiriyorum. Malzemeyi bulduktan sonra ne yapacağınıza karar verilip, hemen yapılabiliyor. Alçının kuruması biraz zaman alıyor. Ondan sonra renklendirmesi yapıyorsunuz. Fazla zor bir iş değil. Ama çok kalıcı oluyor. Zaten doğayı çok severim. Doğadan malzemeler, tohumlar topluyorum. Onlarla da bir kompozisyonlar yapıyorum. 3 boyutlu kompozisyonlar. Doğadaki atıkları değerlendirmek istedim. Bir de onların kalıcı olmasını istedim. Çünkü doğayı çok seviyorum. Çiçekler solmasın diye onları ölümsüzleştirmek istedim. Ağaçların tohumları çok güzel. Bende birçok ağaç tohumu var. Onları yurdumuzun ve yurt dışının değişik yerlerinden topluyorum. Ayrıca doğa fotoğrafçısıyım. Yaptığım gezilerde toparlayıp getiriyorum. 2-3 bin metre yükseklikten topladığım malzemeler var. Onları değerlendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.