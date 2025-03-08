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        Samsun'da kaçak avcılığa 100 bin TL ceza

        SAMSUN'da belgesiz avlanan 2 kişiye süreleri dışında avlandıkları, takoz kullanmadan yarı otomatik tüfek kullandıkları, 19 karatavuk, 5 öter ardıç ve 1 karga vurdukları için toplam 100 bin 700 TL idari ve tazminat cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:00
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        Samsun'da kaçak avcılığa 100 bin TL ceza
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        SAMSUN'da belgesiz avlanan 2 kişiye süreleri dışında avlandıkları, takoz kullanmadan yarı otomatik tüfek kullandıkları, 19 karatavuk, 5 öter ardıç ve 1 karga vurdukları için toplam 100 bin 700 TL idari ve tazminat cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11'inci Bölge Müdürlüğü, Samsun DKMP Müdürlüğü, Terme DKMP Şefliği ekipleri ile Terme Jandarma Komutanlığı ortak çalışmalarıyla 28 Şubat'ta sabah saatlerinde Çarşamba ilçesinde av koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Ekipler, yapılan çalışmada 2 kişiye belgesiz avlanma yapma, avlanma süreleri dışında avlanma ve takoz kullanmadan yarı otomatik tüfek kullanma kabahatlerinden 32 bin TL idari para cezası, 19 kara tavuk, 5 öter ardıç ve 1 karga vurduklarından da 68 bin 700 TL tazminat cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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