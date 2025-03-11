Samsun'da 3 bin kız öğrenci yapay zeka eğitimi alacak

SAMSUN'da Avustralya destekli 'Girişimci Kızlar Yapay Zeka ile Yükselişe Geçiyor' projesi kapsamında 3 bin kız öğrenciye yapay zeka, girişimcilik ve siber güvenlik alanlarında uygulamalı eğitim verilecek.

Canik Belediyesi öncülüğünde, Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (DAP) desteğiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen projenin açılış töreni Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yapıldı. Projeyle 3 bin kız öğrenciye yapay zeka temelli uygulamalar, girişimcilik eğitimi, problem çözme, yaratıcı düşünme ve takım çalışması gibi beceriler kazandırılacak. Katılımcılar, kendi iş fikirlerini geliştirecek ve teknoloji tabanlı projeler üretme fırsatı bulacak. Programa Avustralya Büyükelçiliği İkinci Katip ve Konsolosu Scott Holt, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Avustralya Büyükelçiliği Kamu Diplomasisi Müdürü Kübra Özdemir, T3 Vakfı Samsun Eğitim Koordinatörü Hilal Çakırtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ve öğrenciler katıldı.

Girişimci Kızlar Yapay Zeka ile Yükselişe Geçiyor projesine çok yüksek puan verdiklerini belirten Avustralya Büyükelçiliği İkinci Katip ve Konsolosu Scott Holt, “Biz ilk proje seçimleri değerlendirmeleri yaparken, bu proje en öne geçti ve gözümüze çok çarptı, hem kalitesiyle hem de içeriğiyle. O zaman size çok yüksek puan vermiştik. Çok hızlı değişimlerin yaşandığı bir dünyadayız şu anda. Etrafımızda çok hızlı değişimler görüyoruz. Dolayısıyla bu değişimin, girişimcilikle özellikle kız çocuklarla buluştuğunu görmek bizim için çok kıymetli” dedi.

'YAPTIĞIMIZ İŞLER, İNSANA DOKUNUR OLSUN'

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’müz 3 yıl önce hayata geçti. Ulusal bazda Türkiye’nin ilklerinden bir tanesi oldu. Kampüsümüze ismini verdiğimiz merhum Özdemir Bayraktar’ı rahmetle yad etmek istiyorum. Bugün onun bayrağını alıp, sancağını dalgalandıran oğullarına da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onların kurmuş oldukları T3 Vakfı’nın desteğiyle Türkiye’de teknoloji hamlesi şahlandı. Bu vesileyle biz de 3 yıl önce bu kampüsün inşaatına başladık. Bu binayı 3 ayda tamamladık ve eğitime başladı. Bugün geldiğimiz noktada geçen ay Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdan 'Türkiye’nin en iyi keşif kampüsü' ödülünü aldık. Bugüne kadar 150 binin üzerinde burada öğrenci eğitim verdik. Burası uygulama sınavla aldığımız öğrencilerin 2 yıl eğitim gördüğü bir yer. Eğitim verirken dünya çapındaki projeleri de takip ediyoruz. Avustralya Büyükelçiliğinin özellikle kızlarımıza yönelik desteğini görünce arkadaşlar proje yazdılar. Proje, konsolosluk tarafından yüksek puan aldı. Dolayısıyla doğru şeyler yaptığınızda mesafe 10 bin kilometrenin üzerinde dahi olsa doğruda buluşabiliyoruz. Yeter ki doğru olsun, yaptığımız işler geleceğe ve insana dokunur olsun, temel gayemiz bu. Değişen bir dünyada yaşıyoruz. Hızla değişen teknolojiye ayak uydurmak için bu okulu açtık. Dünyadaki devletlerin halkını ve geleceği kurtarmak anlamında bu tür yatırımların çok değerli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.