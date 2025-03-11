Eski eşinin dedesini, boğazını bıçakla keserek öldürdü (2)

Samsun’unCanik ilçesinde, eski eşinin dedesi Sebahattin Coşar'ı boğazını bıçakla keserek öldüren Emir Yarar, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Yarar, ifadesinde kendisini eski eşinin azmettirdiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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