2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede ‘Narko alan’ uygulaması yaparken şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu. Aramalarda, otomobillerin bazı bölmelerine gizlenmiş 52,1 gram skunk, 56 sentetik hap, 10,8 gram metamfetamin, 3 şeffaf kağıt, 1 esrar öğütme aparatı, 2 ecstasy hap ve 2 yarım içilmiş esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili otomobillerdeki F.B. (41), K.K. (43), S.T. (31), F.Ç. (30) ve M.K. (29) gözaltına alındı.

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