Evden 238 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

SAMSUN’un Bafra ilçesinde bir evden 220 bin liralık ziynet eşyası ile 18 bin lira para çalan, 63 suç kaydı olan G.Y. (29) isimli kadın, yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bafra ilçesindeki bir evden 1 Mart’ta 220 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 18 bin lira para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışmada güvenlik kameralarından şüphelinin G.Y. isimli kadın olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli, İlkadım ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin olay sırasında giydiği kıyafetlere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 63 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.