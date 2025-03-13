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        Toprak kaydı, 'engelli dünya güzeli'nin babasının mezarı zarar gördü

        SAMSUN'da yaşayan '2009 Engelli Dünya Güzeli' Nergis Demirarslan (33), 4 yıl önce kanser nedeniyle kaybettiği babasının mezarının toprak kayması sonucu tahrip olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:15
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        Toprak kaydı, 'engelli dünya güzeli'nin babasının mezarı zarar gördü
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        SAMSUN’da yaşayan ‘2009 Engelli Dünya Güzeli’ Nergis Demirarslan (33), 4 yıl önce kanser nedeniyle kaybettiği babasının mezarının toprak kayması sonucu tahrip olduğunu belirtti. Yetkililerden yardım isteyen Demirarslan, “Bizler manevi olarak herhangi bir şekilde başımızı yastığa koyup, rahat olarak uyuyamıyoruz” dedi.

        Ordu’nun Fatsa ilçesinde 17 Ağustos 2005’te teyzesinin eşi tarafından denize sığ suya atılan Nergis Demirarslan, felç oldu. Kazadan sonra belden aşağısı tutmayan ve el parmaklarını kullanamayan Demirarslan, 2008’de Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Engelliler Güzellik Yarışması’nda ‘Türkiye Güzeli’ seçildi. Demirarslan, 2009 yılında da Uluslararası Engelliler Vakfı tarafından düzenlenen Dünya Engelliler Güzellik Yarışması’nda ‘Dünya Güzeli’ seçildi.

        ‘BİR AN ÖNCE MÜDAHALE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ’

        Samsun’da yaşayan Nergis Demirarslan’ın, İlkadım ilçesi Derecik Mezarlığı’nda bulunan babasının mezarı toprak kayması sonucu tahrip oldu. Mezarın bulunduğu bölgenin uzun süredir kayma riski taşıdığını yetkililere ilettiğini belirten Nergis Demirarslan, “Biz babamı 2021 yılında kanser hastalığı sonucu kaybettik. Sürekli babamı ziyarete geliriz. 1 yıl öncesine kadar bu yolun sürekli kaydığını yetkililere iletmiştik. Ama herhangi bir şekilde bununla ilgili önlem alınmadığı için son bu yağan kar ve yağmur sonucu şu anda mezarlar kaydı. Toprak kaymasından dolayı babamın mezarı tahrip olmuş durumda. Yetkililerimize sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

        Şu ana kadar kendisine herhangi bir dönüş sağlanmadığını belirten Demirarslan, “Bizler manevi olarak herhangi bir şekilde başımızı yastığa koyup, rahat olarak uyuyamıyoruz. Bununla ilgili en yakın zamanda müdahale edilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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