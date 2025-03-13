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        Samsun'da eğlence mekanında çok sayıda silah ele geçirildi

        SAMSUN'da polis tarafından bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:30
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        Samsun'da eğlence mekanında çok sayıda silah ele geçirildi
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        SAMSUN'da polis tarafından bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

        İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından alkollü bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda cephanelik ele geçirildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat, uyuşturucu ve kaçak içki bulundu. Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği operasyonda, mekanda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 103 tabanca mermisi, 8 pompalı tüfek, 54 tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki, 23 sentetik hap ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında S.C.D. (27), M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘Vahim nitelikte silah bulundurmak’ suçundan işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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