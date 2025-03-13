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        26 yıldır dünyayı gezen İngiliz seyyah Samsun'da

        GÜNEY AMERİKA'dan yola çıkıp yürüyerek dünyayı gezen İngiliz Karl Bushby (55), Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:05
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        26 yıldır dünyayı gezen İngiliz seyyah Samsun'da
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        GÜNEY AMERİKA'dan yola çıkıp yürüyerek dünyayı gezen İngiliz Karl Bushby (55), Samsun'a geldi. Bushby, "26 yıldır hiçbir ulaşım aracı kullanmadan İngiltere’deki evime kadar yolculuğa devam edeceğim" dedi.

        İngiliz seyyah Karl Bushby, 1999 yılında Güney Amerika’dan başladığı yolculuğunda bugün yürüyerek Samsun'a geldi. Seyahatine araç kullanmadan devam edip, bir süre sonra Yunanistan’dan İngiltere’deki evine gideceğini söyleyen Bushby, "1999'da Güney Amerika'dan başladığım yolculukta, dünyayı adım adım geçiyorum. Hedefim, Şili'den yola çıkıp kesintisiz adımlarla İngiltere'deki evine ulaşmak. 26 yıldır dünyadaki bütün zorluklara rağmen kesintisiz yürüyorum" diye konuştu.

        Samsun’u çok beğendiğini ve bir süre daha Türkiye’de bulunacağını söyleyen İngiliz seyyah Bushby, "Bu süre zarfında Bering Boğazı'nı yürüyerek geçen ilk insan oldum. Hazar Denizi'ni 31 günde yüzerek geçtim ve zorlu coğrafyalarda binlerce kilometre yol katettim. Vize engelleri, mali sıkıntılar ve iklim koşulları bazı zamanlarda yolculuğumu yavaşlatsa da asla pes etmedim. Ulaşım aracı kullanmadan İngiltere'deki evime kadar yolculuğa devam edeceğim. Şimdi Samsun'dayım. Samsun, gerçekten güzel bir şehir. Şehirdeki doğa, deniz ve insanları çok beğendim. Dostane bir atmosferle karşılaştım. Burada olmak çok keyifli. Yolculuğum hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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