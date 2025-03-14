Sahibi olduğu eğlence mekanında çok sayıda silah çıkan şüpheli gözaltında

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği eğlence mekanının gözaltına alınan sahibi S.C.D. (27) adliyeye sevk edildi.

İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından alkollü bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda cephanelik ele geçirildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat, uyuşturucu ve kaçak içki bulundu. Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği operasyonda, mekanda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 103 tabanca mermisi, 8 pompalı tüfek, 54 tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki, 23 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında S.C.D., M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘Vahim nitelikte silah bulundurmak’ suçundan işlem başlatıldı. 6 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Savcının talimatıyla iş yeri sahibi S.C.D. yeniden gözaltına alındı. S.C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.