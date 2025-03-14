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        Sahibi olduğu eğlence mekanında çok sayıda silah çıkan şüpheli gözaltında

        SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği eğlence mekanının gözaltına alınan sahibi S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:56 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:04
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        Sahibi olduğu eğlence mekanında çok sayıda silah çıkan şüpheli gözaltında
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        SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği eğlence mekanının gözaltına alınan sahibi S.C.D. (27) adliyeye sevk edildi.

        İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından alkollü bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda cephanelik ele geçirildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat, uyuşturucu ve kaçak içki bulundu. Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği operasyonda, mekanda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 103 tabanca mermisi, 8 pompalı tüfek, 54 tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki, 23 sentetik hap ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında S.C.D., M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘Vahim nitelikte silah bulundurmak’ suçundan işlem başlatıldı. 6 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Savcının talimatıyla iş yeri sahibi S.C.D. yeniden gözaltına alındı. S.C.D., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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