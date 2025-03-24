Koltuğun içinden 800 gram metamfetamin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.K.’nin (43) İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, koltuğun içerisine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda koltuğun içine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

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