Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun merkezli 'change' operasyonunda 30 şüpheli adliyede

        SAMSUN merkezli 15 ilde düzenlenen 'Satır' adlı operasyonda, gümrük kaçağı TIR ve otomobilleri 'change' yöntemiyle piyasaya sürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 30'u, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:33 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun merkezli 'change' operasyonunda 30 şüpheli adliyede
        ABONE OL

        SAMSUN merkezli 15 ilde düzenlenen ‘Satır’ adlı operasyonda, gümrük kaçağı TIR ve otomobilleri ‘change’ yöntemiyle piyasaya sürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 30’u, adliyeye sevk edildi. 20 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı marka ve modeldeki yanmış, hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şase numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek Romanya’dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 15 TIR, 6 dorse ve 2 otomobil ile ‘change’ yapıldığını tespit etti. ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Kaçakçılık’ suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik ‘Satır’ kod adlı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum ve Kırşehir’de 8 Nisan saat 06.00’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, ‘change’ olduğu değerlendirilen çekici, hacizli 1 çekici ve dorse, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 50 şüpheliden 20’si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 30 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Yangın elektrikli ızgaradan çıkmış
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Ağzı burnu kan içindeydi... Bodyguardın şüpheli ölümü!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        ABD'nin İsrail'e desteğine kan kırmızısı boya ile protesto
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Havza'da emniyet personeline başarı belgesi verildi
        Havza'da emniyet personeline başarı belgesi verildi
        Türkiye'nin en büyük bowling salonu Avrupa Şampiyonası'na hazır
        Türkiye'nin en büyük bowling salonu Avrupa Şampiyonası'na hazır
        Samsun merkezli 18 ildeki "change" araç operasyonunda yakalanan 30 şüpheli...
        Samsun merkezli 18 ildeki "change" araç operasyonunda yakalanan 30 şüpheli...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Galatasaray kafilesi Samsun'a geldi
        Galatasaray kafilesi Samsun'a geldi