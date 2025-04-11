Samsun merkezli 'change' operasyonunda 30 şüpheli adliyede

SAMSUN merkezli 15 ilde düzenlenen ‘Satır’ adlı operasyonda, gümrük kaçağı TIR ve otomobilleri ‘change’ yöntemiyle piyasaya sürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 30’u, adliyeye sevk edildi. 20 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde farklı marka ve modeldeki yanmış, hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şase numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek Romanya’dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 15 TIR, 6 dorse ve 2 otomobil ile ‘change’ yapıldığını tespit etti. ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Kaçakçılık’ suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik ‘Satır’ kod adlı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum ve Kırşehir’de 8 Nisan saat 06.00’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, ‘change’ olduğu değerlendirilen çekici, hacizli 1 çekici ve dorse, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.