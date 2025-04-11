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        Samsun'un 2 ilçesinde eğitime yarım gün ara

        SAMSUN'un Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde beklenen kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bugün öğleden sonra ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:09 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:15
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        Samsun'un 2 ilçesinde eğitime yarım gün ara
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        SAMSUN'un Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde beklenen kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime bugün öğleden sonra ara verildi.

        Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Vezirköprü ve Kavak kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçede tedbir amaçlı eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamalarda, cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen yoğun kar yağışıyla buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "İlçe genelinde; Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında 11 Nisan 2025 Cuma günü öğleden sonra (yarım gün) eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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