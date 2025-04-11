Samsunspor - Galatasaray: 0-2
STAT: Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Candaş ElbilSAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk.
STAT: Yeni 19 Mayıs
HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Emin Tuğral, Candaş Elbil
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 90+1 Ali Tarkan), Satka, Yunus Emre Çift (Dk. 90 Soner Gönül), Van Drongelen, Tait (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 90 Muhammed Ali Özbaskıcı), Holse, Ntcham, Muja (Dk. 77 Schindler), Mouandilmadji
GALATASARAY: Muslera, Sallai (Dk. 82 Jakobs), Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira (Dk. 87 Berkan İsmail Kutlu), Lemina, Yunus Akgün (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Sara (Dk. 82 Mertens), Barış Alper, Osimhen (Dk. 74 Morata)
GOLLER: Dk. 14 Yunus Akgün, Dk. 47 Osimhen (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Eren Elmalı, Sara, Sallai, Jakobs (Galatasaray) – Ntcham, Van Drongelen (Samsunspor)
Süper Lig’in 31’inci haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.
10’uncu dakikada Samsunspor yarı alanından gönderilen pasın ardından savunma arkasına sarkan Holse, ceza sahası içinden topu kaleci Muslera’nın üzerinden ağlarla buluşturdu. Ancak VAR’da incelenen pozisyonda ofsayt tespit edildi.
14’üncü dakikada ceza sahası içinde Osimhen’in sert şutunda top Yunus Akgün’ün önünde kaldı. Penaltı noktası üzerindeki Yunus Akgün’ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
24’üncü dakikada Barış Alper’in ceza sahasına gönderdiği topa Osimhen hareketlendi. Savunmada kademeye giren Yunus Emre Çift topu kornere gönderdi.
32’nci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Ntcham ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
47’nci dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla buluşan Osimhen, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-2.
60’ıncı dakikada Sara’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
63’üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osimhen’in pasıyla buluşan Sara’nın şutunda top az farkla yandan auta gitti.
81’inci dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Moundilmadji’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
89’uncu dakikada Jakobs’in ara pasıyla buluşan Ahmed Kutucu kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu kaleci Okan kurtardı.
Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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