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        Samsunspor - Galatasaray maçının ardından

        SÜPER Lig'in 31'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:18 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:18
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        Samsunspor - Galatasaray maçının ardından
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        SÜPER Lig’in 31’inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

        Galatasaray’ı galibiyetten dolayı tebrik eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Rakibimiz Galatasaray’ın bu galibiyetini tebrik etmek istiyorum. İlk yarı şansız bir gol yedik. İyi defans yaptık. Uzaklaştırmak istediğimiz top rakibimizin önüne düştü ve gol oldu. Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk ama ikinci yarının hemen başlarında basit bir pas hatasıyla gol yedik. İkinci golden sonra bizim adımıza erken bittiğini söyleyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Peş peşe kaybettiğimiz 3’üncü maç oldu. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Ligi iyi yerde bitirmek için puanlara ihtiyacımız var. Bizim atmış olduğumuz golde ofsayt düşüncesinde değilim. 1-0 olsaydı maç iyi geçebilirdi. İkincisi de Van Drongele’nin gördüğü sarı katta dudağı kanıyordu. Ama aldığımız mağlubiyeti bunlara bağlamayacağız” dedi.

        OKAN BURUK: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

        Mayıs yaklaştıkça Galatasaray takımı performansı her zaman yukarı çıktığını belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maça rakibimiz gol ile başladı aslında. Ofsayt olması tabii ki burada bizim için bir şanstı ama devamında maçın bütün bölümlerinde rakibimize çok fazla pozisyon vermeden attığımız 2 golle ve oyun üstünlüğü ile buradan ayrılıyoruz. O yüzden öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Hedefimiz devam ediyor. Mayıslar yaklaşıyor. Mayıs yaklaştıkça Galatasaray takımı performansı her zaman yukarı çıkıyor ve bunu da net bir şekilde bugün gösterdik" ifadelerini kullandı.

        'RAKİBİMİZİ KENDİ ALANINDA TUTTUK'

        Önemli bir takıma karşı galibiyet aldıklarını ifade eden Buruk, "Geçen hafta içi Fenerbahçe'yi deplasmanda kupa maçında yenmiştik. Bugün de Samsunspor'u burada deplasmanda yenmek, özellikle hem oyun olarak da oyun kalitesi olarak da taktiksel olarak da bence iki maçta da çok iyi işler yaptık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Samsunspor'un önemli eksikleri bunu da göz ardı etmemek lazım. Önemli eksiklere sahipler. Hücumda da bence az ürettiler, ama az üretmenin nedeni bence Galatasaray takımının savunması bugün iyi işler yapmasıydı. Hem topa doğru sahip olduk, hem rakibimizi biraz da kendi alanında tuttuk. Özellikle 1-0 sonrasında rakibimiz çok açılmadı aslında. Yani defansif dizilişini çok kaybetmedi. Bize çok pozisyon vermediler ama kendileri de çok fazla pozisyona girmedi” diye konuştu.

        Samsunspor'un ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golüne de değinen Buruk, konuşmasını şöyle sürdürdü;

        "Ben Fenerbahçe maçına kendi düşüncemi aktarmıştım. Bugün de tabii ki bu tür bir şey varsa Samsunspor'a da bu net şekilde aktaracaktır. Ama maalesef bir şey değişmiyor. Yani yarı otomatik var sisteminin verdiği karar maç içerisinde geçerli oluyor. Biz de hafta içi aynı şeyi yaşadık. Burada da dediğim gibi özgür bir şekilde inanıp inanmama hakkımız var. Ben o maçtakine inanmıyordum. Bugünkünü görmedim dediğim gibi. Sadece kulübede hemen gol olduktan sonra laptopa baktığımda oradaki görüntü biraz önde gibi gözüküyordu çizilen çizgiyi görmedim açıkçası. Bugün VAR kararları çok hızlı geldi. Oyunun akışı açısından da önemliydi. Hem ofsayt pozisyonu geldi hem bizim itiraz ettiğimiz penaltı pozisyonu vardı, o da çok hızlı geldi başladı. Artık yani iyi mi? kötü mü? bu konularla ilgili de çok konuşamıyoruz biliyorsunuz. Hemen sevkler başlıyor. O yüzden yani orada kırmızı çizgimiz var artık. Yani en ufak şeyde sevk ediyorlar sizi. Marka değerini düşürdüğünüz için. Futbolun önemli bir marka değerimiz var. O anlamda düşürdüğümüz zaman da orada bir sevk oluyor. O yüzden bu konulara da yani ofsayt çizgisi, hakem bunlar hep artık kırmızı çizgimiz onlara da çok girmiyor."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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