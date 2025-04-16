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        Eş katili daha önce de ağabeyini öldürmüş

        SAMSUN'unCanik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı (36) öldüren Emrah Akpınar'ın (38), 2016 yılında ağabeyini öldürüp, cezaevine girdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:33 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:35
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        Eş katili daha önce de ağabeyini öldürmüş
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        SAMSUN'unCanik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı (36) öldüren Emrah Akpınar'ın (38), 2016 yılında ağabeyini öldürüp, cezaevine girdiği ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokak ile Ok Sokak kesişiminde meydana geldi. Emine Akpınar, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Emine Akpınar kanlar içerisinde yere yığılırken, 6 suç kaydı olan Emrah Akpınar kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerinin kontrolünde 3 çocuk annesi Emine Akpınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

        YEĞENİ GÖZALTINDA

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olay sırasında otomobil ile Emrah Akpınar'ı getirip, götürdüğü değerlendirilen Emrah Akpınar'ın yeğeni Ali Ö. (25), gözaltına alındı. Akpınar'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Emrah Akpınar'ın, 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar'ı 4 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre de önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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