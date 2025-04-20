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        Otomobil elektrik direğine çarptı; 1 yaralı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde yoldan çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 20.04.2025 - 12:45
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        Otomobil elektrik direğine çarptı; 1 yaralı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde yoldan çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.M.’nin (43) kontrolünü yitirdiği 78 SJ 234 plakalı otomobil, yoldan çıkıp kenardaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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