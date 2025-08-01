Samsun Tenis Spor Kulübü, T400 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor
SAMSUN Tenis Spor Kulübü, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen T400 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.
SAMSUN Tenis Spor Kulübü, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen T400 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. 24 Temmuz’da eleme maçlarıyla başlayan turnuva, büyük bir heyecana sahne oldu.
Samsun Tenis Spor Kulübü, organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşarken, sporculara da kıyasıya rekabetin sürdüğü kortlarda unutulmaz bir deneyim sunuyor. Turnuva, 3 Ağustos Pazar günü kadınlar ve erkeklerde 23 kategoride yapılacak final maçlarıyla sona erecek. Finalde kupalar, şampiyonlarıyla buluşacak.
Turnuvaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılan sporcular, kulüp ve şehri tanıma fırsatı buldu.
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