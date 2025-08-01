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        Samsun Tenis Spor Kulübü, T400 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor

        SAMSUN Tenis Spor Kulübü, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen T400 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:58 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:05
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        Samsun Tenis Spor Kulübü, T400 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor
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        SAMSUN Tenis Spor Kulübü, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen T400 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor. 24 Temmuz’da eleme maçlarıyla başlayan turnuva, büyük bir heyecana sahne oldu.

        Samsun Tenis Spor Kulübü, organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşarken, sporculara da kıyasıya rekabetin sürdüğü kortlarda unutulmaz bir deneyim sunuyor. Turnuva, 3 Ağustos Pazar günü kadınlar ve erkeklerde 23 kategoride yapılacak final maçlarıyla sona erecek. Finalde kupalar, şampiyonlarıyla buluşacak.

        Turnuvaya Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılan sporcular, kulüp ve şehri tanıma fırsatı buldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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