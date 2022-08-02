Samsun'da jandarma ekipleri 56 olayda 60 şüpheliyi gözaltına aldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerinin bir aylık çalışmasında toplam 56 olayda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz temmuz ayı boyunca çeşitli konularda halkın huzur ve güvenliği için çalışma yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu toplam 56 olayda 60 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte sosyal medya üzerinden yayın yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Olaylarda 2 bin 440 kök kenevir bitkisi, 1,651 gram çeşitli uyuşturucu madde, 140 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 13 litre bandrolsüz alkollü içecek ve ülke içinde yasa dışı kaldığı tespit edilen 1 adet araç ele geçirildi.

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