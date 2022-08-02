Samsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son yolculuğuna uğurlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da vefat eden Kore gazisi emekli Astsubay Burhanettin İşeri'nin cenazesi askeri törenin ardından toprağa verildi.

Tedavi gördüğü özel bir hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden İşeri'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi Büyük Cami'ye getirildi.

Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İşeri'nin naaşı askerler tarafından cenaze aracına taşındı.

İşeri'nin cenazesi Derecik Mezarlığına defnedildi.

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