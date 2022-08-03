Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru’yu transfer etti

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekibi Giresunspor’da forma giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu Zeki Yavru ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Zeki Yavru ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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