Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir muharrem ayı içinde tutulan matem oruçlarının iftarına katıldı.

On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Havza Cemevi'nde Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam Nayman, Belediye Başkanı Özdemir, CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse ve vatandaşlar katıldı.

İftar programı öncesi Nayman ve Özdemir, cemevi bahçesinde Havza Belediyesi tarafından yapımı devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyerek Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İftarın ardından Alevi dedesi Coşkun Kaya tarafından dua okundu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse, matem oruçları boyunca cemevinde dernek tarafından iftar yemeği verileceğini belirterek, "Gönlümüz de soframız da bizler ile lokmamızı paylaşmak isteyen herkese açık. Bizler aynı toprağın üzerinde aynı bayrağın altında yaşayan ve hep birlikte güzel bir ülkeyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Kaymakam Nayman da muharrem ayının İslam tarihi açısından içerisinde önemli olayları barındırdığını ifade ederek, "Öncelikle muharrem ayının hepimiz için mübarek olmasını temenni ediyorum. Kerbela şehitlerini rahmet ve matemle anıyorum. Muharrem ayının bizlere en temel öğretisi birlik beraberlik ve dayanışma duygularıdır. Muharrem ayının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, ülkemiz başta olmak üzere, tüm dünyada daha çok sevgiye ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Tutulan oruçların kabulünü niyaz ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de muharrem ayının ülkeye ve bütün İslam alemine hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni etti.

- Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına Bilim Parkı'na F4 tipi savaş uçağı

Konya’da gösteri uçuşları sırasında şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına memleketi Çarşamba'da Bilim Parkı'na F4 tipi savaş uçağı yerleştirilecek.

Çarşamba Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim Merkezi ve Bilim Parkı'nda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti

Bilim Merkezi'nin bahçesinde oluşturulan Bilim Parkı'na, 2012 yılında Konya'da şehit olan Çarşambalı Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına F4 tipi savaş uçağının yerleştirileceğini aktaran Doğan, "Uçağın kurulumunun tamamlanmasının ardından, 11 Ağustos Perşembe günü uçak, tekerlekleri üzerinde yürütülerek Gülhane Parkı yanında yapılan Açık Hava Bilim Parkı'na taşınacak. Şehidimizin anısına Bilim Parkı'mıza yerleştireceğimiz uçağın taşınmasına birlikte tanıklık edelim." ifadesini kullandı.

Uçağın bir hafta boyunca Çarşamba Abdullah Paşa Meydanı'nda kurulumunun devam edeceğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Uçak Hava Kuvvetleri envanterine kayıtlı bir uçak. Uçağın boyama işlemleri Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi. 2 Ağustos Salı akşamı 3 tır ile Çarşamba'ya indirilmiş oldu. Bir hafta boyunca Çarşamba Abdullah Paşa Meydanı’nda kurulumu devam edecek. 11 Ağustos Perşembe günü de amacımız Çarşamba’nın gençleriyle hep beraber burada buluşup uçağı tekerlekleri üzerinde yürüterek Gülhane Parkı yanında yapmış olduğumuz Açık Hava Bilim Parkı'na taşımak."

Uçağın montajını takip eden şehit Özer’in babası İdris Özer, "Aynı anda mutluluğu ve hüznü yaşıyoruz. Bugünleri bize gösterdiği için Başkanımıza, uçağı verenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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