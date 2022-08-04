Samsun'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir muharrem ayı içinde tutulan matem oruçlarının iftarına katıldı.

On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Havza Cemevi'nde Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam Nayman, Belediye Başkanı Özdemir, CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan, Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse ve vatandaşlar katıldı.

İftar programı öncesi Nayman ve Özdemir, cemevi bahçesinde Havza Belediyesi tarafından yapımı devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyerek Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İftarın ardından Alevi dedesi Coşkun Kaya tarafından dua okundu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse, matem oruçları boyunca cemevinde dernek tarafından iftar yemeği verileceğini belirterek, "Gönlümüz de soframız da bizler ile lokmamızı paylaşmak isteyen herkese açık. Bizler aynı toprağın üzerinde aynı bayrağın altında yaşayan ve hep birlikte güzel bir ülkeyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Kaymakam Nayman da muharrem ayının İslam tarihi açısından içerisinde önemli olayları barındırdığını ifade ederek, "Öncelikle muharrem ayının hepimiz için mübarek olmasını temenni ediyorum. Kerbela şehitlerini rahmet ve matemle anıyorum. Muharrem ayının bizlere en temel öğretisi birlik beraberlik ve dayanışma duygularıdır. Muharrem ayının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, ülkemiz başta olmak üzere, tüm dünyada daha çok sevgiye ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Tutulan oruçların kabulünü niyaz ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de muharrem ayının ülkeye ve bütün İslam alemine hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni etti.

- Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına Bilim Parkı'na F4 tipi savaş uçağı

Konya’da gösteri uçuşları sırasında şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına memleketi Çarşamba'da Bilim Parkı'na F4 tipi savaş uçağı yerleştirilecek.

Çarşamba Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim Merkezi ve Bilim Parkı'nda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti

Bilim Merkezi'nin bahçesinde oluşturulan Bilim Parkı'na, 2012 yılında Konya'da şehit olan Çarşambalı Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer anısına F4 tipi savaş uçağının yerleştirileceğini aktaran Doğan, "Uçağın kurulumunun tamamlanmasının ardından, 11 Ağustos Perşembe günü uçak, tekerlekleri üzerinde yürütülerek Gülhane Parkı yanında yapılan Açık Hava Bilim Parkı'na taşınacak. Şehidimizin anısına Bilim Parkı'mıza yerleştireceğimiz uçağın taşınmasına birlikte tanıklık edelim." ifadesini kullandı.

Uçağın bir hafta boyunca Çarşamba Abdullah Paşa Meydanı'nda kurulumunun devam edeceğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Uçak Hava Kuvvetleri envanterine kayıtlı bir uçak. Uçağın boyama işlemleri Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi. 2 Ağustos Salı akşamı 3 tır ile Çarşamba'ya indirilmiş oldu. Bir hafta boyunca Çarşamba Abdullah Paşa Meydanı’nda kurulumu devam edecek. 11 Ağustos Perşembe günü de amacımız Çarşamba’nın gençleriyle hep beraber burada buluşup uçağı tekerlekleri üzerinde yürüterek Gülhane Parkı yanında yapmış olduğumuz Açık Hava Bilim Parkı'na taşımak."

Uçağın montajını takip eden şehit Özer’in babası İdris Özer, "Aynı anda mutluluğu ve hüznü yaşıyoruz. Bugünleri bize gösterdiği için Başkanımıza, uçağı verenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da evinin balkonunda tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da evinin balkonunda tüfekle vurulan adam ...
Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru’yu transfer etti
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor, Giresunspor'dan Zeki Yavru’yu ...
Yılport Samsunspor, Vukan Savicevic ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor, Vukan Savicevic ile yollarını ...
Samsun'da üreticilere cennet meyvesi fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsun'da üreticilere cennet meyvesi fidanı dağıtıldı
Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan TEKNOFEST incelemesi
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı ve T3 Vakfı Müdürü Kökçam'dan ...
Samsun'da devlet korumasındaki çocuklara motivasyon tırı organizasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da devlet korumasındaki çocuklara motivasyon ...
KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER KPSS sonrası serinlemek için denize giren genç ...
LGS'de başarıyı yakalayan öğrenciler sevinçlerini Başkan Demirtaş'la paylaştı Başkan Demirtaş: "İnsana olan yatırımı sanat, spor diğer alanlarla da devam ettireceğiz"
YEREL HABERLER LGS'de başarıyı yakalayan öğrenciler sevinçlerini ...
Samsun'da güneş yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor
YEREL HABERLER Samsun'da güneş yerini gök gürültülü sağanak yağışa ...
Kenevir ipliğinden tezgâha kültürel yansımalar
YEREL HABERLER Kenevir ipliğinden tezgâha kültürel yansımalar
Silahlı saldırada yaralanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı saldırada yaralanan genç hayatını kaybetti
Başkan Murzioğlu: “Birlikte hareket edersek şehir kazanır, ülkemiz kazanır”
YEREL HABERLER Başkan Murzioğlu: “Birlikte hareket edersek şehir ...
Terme'nin fındık bahçeleri Türkiye ve dünyaya örnek olacak Terme Örnek Fındık Bahçeleri Projesi
YEREL HABERLER Terme'nin fındık bahçeleri Türkiye ve dünyaya örnek ...
CANiK’in yüksek teknoloji merkezi Savunma Sanayii Başkanı’nı ağırladı
YEREL HABERLER CANiK’in yüksek teknoloji merkezi Savunma Sanayii ...
Karavanla Karadeniz turuna çıkan Hollandalı turistlere Ankara havası oynattılar
YEREL HABERLER Karavanla Karadeniz turuna çıkan Hollandalı ...
Evinin balkonunda tüfekle öldürüldü
YEREL HABERLER Evinin balkonunda tüfekle öldürüldü
Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Balkondan düşen kadın ölümden döndü
YEREL HABERLER Balkondan düşen kadın ölümden döndü
Samsun'da "15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı" sona erdi
YEREL HABERLER Samsun'da "15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki ...
İklim değişikliği temalı Kapıkayafest amacına ulaştı
YEREL HABERLER İklim değişikliği temalı Kapıkayafest amacına ulaştı
Samsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Samsun'da hayatını kaybeden Kore gazisi İşeri son ...
Samsun'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Atakum Belediyesi’nden çiftçi dayanışması
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden çiftçi dayanışması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.