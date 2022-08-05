Samsun’da minibüsle tırın çarpışması sonucu 3’ü çocuk 14 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Tekkeköy ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 3’ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde Ordu istikametine seyreden Halil A. idaresindeki 34 BVH 083 plakalı minibüs ile aynı istikamete giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 DYZ 801 plakalı tır çarpıştı.

Ordu’nun Akkuş ilçesine fındıklarını toplamaya gittikleri öğrenilen minibüsteki 3’ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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