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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da TEKNOFEST'te yarışacak elektrikli aracın test sürüşü yapıldı

AA

Samsun'da TEKNOFEST'te yarışacak elektrikli aracın test sürüşü yapıldı

SAMSUN (AA) - İlkadım Belediyesince, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yarışacak elektrikli aracın test sürüşü yapıldı.

İlkadım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'da 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ 2022 yarışmalarına İlkadım Belediyesi, iki elektrikli araç, bir İHA ve bir SİHA ile katılacak.

Özel Kuzey Göktürk Havacılık Lisesi proje grubu öğrencilerinin tasarladığı aracın test sürüşünü Belediye Başkanı Necattin Demirtaş yaptı.

Demirtaş, TEKNOFEST etkinlikleriyle birlikte yüksek teknolojinin Samsun'a yakışacağını belirtti.

Teknolojik bir çağda yaşadıklarını aktaran Demirtaş, "Bizler bu çağda gelişim gösterebilmek, milletimizi daha iyi bir gelecek için çalışmalara teşvik etmek ve teknoloji alanında geri kalmamak için altyapımızı oluşturabilmek adına çaba harcamalıyız. Bu sebeple TEKNOFEST çok büyük bir fırsat. Havacılık, uzay ve teknoloji anlamında ülkemizin gelişmişliğini artırarak, bu teknolojik gelişmeleri tüm dünyaya göstermek ve ülkemizi geliştirme anlamında daha ileriye taşımak için her türlü desteği vermeye hazırız. Gençlerimize sağladığımız bu destekle ülkemize ve milletimize yarar sağlamaya devam edeceğiz. Verdiğimiz her destek bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin TEKNOFEST için önemli projeler yaptığına işaret eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizde böyle gençler olduğu sürece her zaman gurur dolu olacağız. Geleceğin büyük adamları olarak diğer gençlere örnek oluyorlar. Öğrencilerimizin her zaman arkalarındaki destek olarak onların yanında yer alacağız. Özel Kuzey Göktürk Havacılık Lisesi'nde proje grubunun dizayn ettiği elektrikli araçla amacımız Belediyemizin yakıt maliyetini en aza düşürecek, güneş enerji paneli, giderken kendini şarj edebilen akü sistemleriyle donanımlı araçlar için fizibilite ön çalışmasında bize yol gösterecek. Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten bir belediye olmak için elimizden geleni bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

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