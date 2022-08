Havza'da protokol üyeleri yaşlı ve engellilerle bir araya geldi

SAMSUN (AA) - Havza Müftülüğü tarafından Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlı ve engellilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

İlçede özel bir tesiste gerçekleştirilen kahvaltıya, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Göktuğ da katıldı.

Kaymakam Nayman her zaman engelli ve yaşlılarının yanında olduklarını ifade ederek, "Bu güzel mekanda böyle etkinliklerin yapılması çok güzel. İlçe Müftülüğümüzün düzenlediği bu programda sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Sizlere her zaman kapımız açık. Hepinize sağlıklı günler diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir de Havza Belediyesi olarak engellilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu ise İslam dininin özünde insan olduğunu belirterek, "Her birimiz engelli adayıyız. Engelli olmak Allah katında ne üzülecek bir durum ne de sağlığı sıhhati yerinde olanların Allah katında üstünlüğüne delalet eden bir durum. Sadece üstünlük Rabb'imizin katında takvadadır. Havza Müftülüğü olarak da her türlü engeli birlikte aşmak için her zaman yanınızdayız. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Hayat sizinle güzel." diye konuştu.

Kahvaltının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Havza Müftüsü Nurlu tarafından yapılan dua ile program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.