Samsunspor lige galibiyetle başlamak istiyor

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Bayram Bektaş, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Bektaş, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk haftasında 12 Haziran Cuma günü deplasmanda Altay ile oynayacakları maçı değerlendirdi.

Kamp dönemlerini çok iyi geçirdiklerini belirten Bektaş, "Altay maçını kazanabileceğimiz bütün parametreleri, detayları düşünerek, çalışmalarımızı yapıyoruz. Futbolcularımız çok istekli ve arzulu. Lige çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Mutlak galibiyet beklentisi olan şehir ve taraftarımız var. En iyi şekilde, güzel bir oyunla Samsun'a galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. İnşallah öyle olur. " diye konuştu.

Bektaş, Altay'ın kamp döneminde yaptığı hazırlık maçlarını analiz ettiklerini vurgulayarak, "Rakibin durumu ortada ancak, bizim asıl sahada ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bununda bilincindeyiz. Buna yönelik çalışıyoruz. Yeni transferlerimiz Zeki Yavru takımıza katıldı. O da yıllarca Süper Lig forması giyen ve oynadığı takımlarda kaptanlık yapan bir oyuncu. Çok deneyimli bize mutlaka artı katacaktır. Bir de forvetimiz geldi. Ancak onun antrenman eksikliği durumundan dolayı, ilk maç kadrosuna dahil edemeyeceğiz. Daha sonraki maçlarda forma giyecektir." ifadesini kullandı.

Takımın her bölgesinde 2 eş değer oyuncuya sahip olduğunu anlatan Bektaş, büyük ölçüde transferi bitirdiklerini ancak ihtiyaç olursa transfer yapabileceklerini dile getirdi.

Öte yandan Samsun ekibi, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bektaş, yönetiminde futbolcular, ısınma koşusu ve taktik ağırlık çalışma yaptı.









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