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Samsun'da üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu desteği verildi

AA

Samsun'da üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu desteği verildi

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde üreticilere 81 ton silajlık mısır tohumu dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yem Bitkileri Ekim Alanlarını Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere silajlık mısır desteği sağladı.

Belediye bünyesinde görevli ziraat mühendisleri de tarlaları gezerek üreticilere danışmanlık desteği sunuyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Kanca, Karadeniz Bölgesi'nde yem bitkilerinin yaygın olarak yetişmesine rağmen hala bu konuda açık olduğuna dikkati çekti.

Kanca, "Biz bu açığı kapatmak adına Başkanımız Mustafa Demir’in çizdiği vizyon doğrultusunda destekler sunuyoruz. Yaptığımız çalışmaların üreticilerimize bolluk ve bereket getirmesini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Beş yıldır silajlık mısır üreten Ahmet Kahramanoğlu ise şunları kaydetti:

"Bu desteklerden çok yarar gördük. Her gün maliyetlerin arttığı düşünülünce bu destekler ilaç gibi geldi. Büyükşehir Belediyesine, Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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