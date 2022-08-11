Samsun'dan kısa kısa

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi Veteriner Hizmetleri tarafından haşereler ile mücadele kapsamından larva ilaçlaması yapıldı.

Hacı Osman Deresi ve Tersakan Irmağı yatakları, çöp toplama merkezi, geri dönüşüm atık toplama alanı, sebze pazarı, atık su kanalları ve çöp konteynerlerinde ekipler ilaçlama yaptı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Haşere ile mücadelede kullanılan ilaçlar doğal dengeye zarar vermeyen ilaçlar, hiçbir şekilde çevreye zarar verilmemekte." dedi.

- Havza'da Kızılay İlçe Koordinatörlüğünden huzurevi ziyareti

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü temsilcileri, Genç Kızılay yöneticileri, din görevlileri ve yaz Kur'an kursu öğrencileriyle birlikte Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiler.

Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde Genç Kızılay Havza yöneticileri ve yaz Kuran kursu öğrencileri merkezde kalan yaşlı ve engelliler ile vakit geçirerek çeşitli ikramlarda bulundular.

Türk Kızılay ilçe temsilcisi İlhan Acar, düzenlenen program ile Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalmakta olan yaşlı ve engellileri ziyaret ederek onların yanında olduklarını hissettirmek istediklerini dile getirdi.



Ziyaretlerden yaşlı ve engellilerin memnun olduklarını kaydeden Acar, "Çocuklarımızın hayatımızın vazgeçilmezi olan değerlerimizi yaşayarak öğrenmeleri onları için unutulmaz birer ders ve anı olacaktır. Bu programımıza destek veren Havza Müftülüğümüz ile bizleri ve çocuklarımız kabul eden Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.