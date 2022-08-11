GRAFİKLİ - Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran selin üzerinden bir yıl geçti

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KASTAMONU/SİNOP/BARTIN (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU/BİLAL KAHYAOĞLU/SELİM BOSTANCI - Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 11 Ağustos 2021'de yaşanan ve 97 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti.

Sinop'ta 11 Ağustos 2021'in ilk saatlerinde etkisini artıran sağanak sabah saatlerinde Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde sele dönüştü.

Selin felaket boyutuna ulaştığı Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde 40 ev yıkıldı. Köyde 15 kişi ile Yenikonak köyünde bir kepçe operatörü sele kapıldı. İlçedeki 3 köprüyü yıkan sel, çok sayıda köy ve mahalle yolunu da ulaşıma kapattı. Sel suyunun dolduğu Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı iş yerleri yıkıldı, çok sayıda iş yeri de hasar gördü.

Kara yolu ulaşımının sağlanamadığı ilçede mahsur kalanların helikopterlerle kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar helikopterlerle kentteki diğer hastanelere sevk edildi.

Felaketin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında ilçede kriz merkezi oluşturuldu. Bakan Karaismailoğlu'nun koordinesinde yapılan çalışmalarla köylerde mahsur kalan tüm vatandaşlar helikopterle ilçe merkezine taşındı.

Felaketin 2. gününde Karayolları ekiplerince Sinop-Ayancık kara yolu yapılan geçici köprüyle tekrar ulaşıma açıldı.

Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının sıcak yemek dağıttığı ilçeye, ekmek ve su da ulaştırıldı.

İlçede selden zarar gören içme suyu hattı ve enerji altyapısı kısa sürede onarılarak tekrar faaliyete alındı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden tatil için Sinop'un Türkeli ilçesine gelen ve sel felaketinde köprülerin yıkılması nedeniyle ilçede mahsur kalanlar da arabalı vapurla tahliye edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Hafif Alaşımlı Sabit Köprü (HASK), askeri amaçlar haricinde ilk kez sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde kuruldu.

Selden zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi ile ev ve iş yerlerinde komandolar tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayancık ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgeye helikopterle gelerek Afet Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sel felaketinde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde, evsiz kalan vatandaşlar AFAD tarafından oluşturulan yaşam konteynerlerine yerleştirildi.

Ayancık ilçesinde selden etkilenen Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı esnaf için geçici iş yerleri inşa edildi.

Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerince dere ve ırmak yataklarında temizlik çalışmaları yürütüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerince selden etkilenen kişilere psikolojik destek sağlandı.

Selin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Babaçay köyünden 5 kişi ile Yenikonak köyünde sele kapılan kepçe operatörüne henüz ulaşılamadı.

- Kastamonu

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de şiddetli yağışların ardından Bozkurt'ta Ezine Çayı taştı.

Felaketin yaşandığı ilçede, insanlar, araçlar sel sularına kapıldı, su binaların ikinci katına kadar ulaştı. Evlerinde, iş yerlerinde mahsur kalanlar, çatılara çıkıp yardım bekleyenler helikopter, iş makinesi ve botlarla kurtarıldı.

Ezine Çayı'nın kenarında bulunan Ölçer Apartmanı tamamen yıkılırken yanındaki öğrenci yurdunun da bir bölümü çöktü. Öğrenci yurdunda mahsur kalan öğrenciler helikopter ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ölçer Apartmanı'nın enkazında arama çalışmaları günlerce sürdü.

Felaketin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında ilçede kriz merkezi oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 13 Ağustos'ta ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.

Bozkurt'ta 65 kişi selde hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde de can kayıplarına yol açtı. Küre'de 4, İnebolu'da 2 ve Çatalzeytin'de bir kişi yaşamını yitirdi. Kastamonu'da toplam 72 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti. Selde kaybolan Bozkurt'ta 7, İnebolu'da ise bir kişiye halen ulaşılamadı.

Türkiye'nin birçok ilinden yardımların yağdığı Bozkurt'ta, 10 bine yakın personel hayatın normale dönebilmesi için görev aldı. Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yüzlerce iş makinesi aralıksız çalıştı.

Kızılay ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hem sel felaketinden etkilenenlerin hem de ilçenin yaralarını sarmaya gelenlerin yemek ihtiyacını karşıladı. Jandarma ve AFAD ile birçok sivil toplum kuruluşu selin ardından ev ve iş yerlerindeki balçığın temizlenmesinde görev aldı.

Elektriksiz kalan köylerin elektrik ihtiyacını karşılamak için helikopterle jeneratör dağıtımı yapıldı.

Birçok iş yerinin sel nedeniyle kullanılamaz hale geldiği ilçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla iş yerlerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Ezine Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün selden yıkılması nedeniyle, 16 Ağustos'ta Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) ile ilçenin iki yakasının bağlantısı yeniden sağlandı.

Selin ardından başlatılan taşıma çalışması kapsamında yüzlerce kişinin eşyası askeri araçlarla il içi ve il dışı adreslere taşındı. Eşyalarını koyacak yeri olmayanların eşyaları da jandarma tarafından depolara özenle yerleştirilerek koruma altına alındı.

Bahçesi ve bodrum katı su altında kalan Devlet Hastanesi kısa sürede temizlenerek hastalara hizmet vermeye başladı, seyyar eczane hizmeti de devreye sokuldu.

Bazı dükkanlar yıkılıp yerine yenilerinin yapılması için çok kısa sürede temeller atıldı, hizmet vermeye devam edecek dükkanların dış cephesi ve içinde onarım çalışması başlatıldı.

Ekiplerce iş yerlerinin onarılması ya da tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, bu süreçte ticari hayatın olumsuz yönde etkilenmemesi için yaklaşık 40 konteyner dükkan oluşturuldu.

Kastamonu'daki seller nedeniyle 244 köyde 33 bin 445 dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

Selde yıkılan Çatalzeytin-Türkeli arasındaki köprünün açılışı 28 Ekim'de yapıldı.

Bu süreçte 5 bin 258 kişiye psikolojik destek verildi.

Selin ardından ilçe şantiye alanına döndü, iş makineleri durmadı.

- Bartın

Bartın'da 11 Ağustos'ta etkili olan sağanağın bazı bölgelerde sele yol açması sonucu araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı. Bartın'ın Ulus ilçesinde 359 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 80 yaşındaki Arife Ünal, sele kapılarak hayatını kaybetti.

Kentte aşırı yağışların sebep olduğu sel nedeniyle 13 köprü, 3 ev yıkıldı. Ağır hasarlı 46 yapı tespit edildi, 49 araç sel sularına kapıldı, 94 konutta ise eşya zararı belirlendi.

Selde 44 köy ve mahallede 544 dekar tarım alanı ile 6 bin 600 metrekarelik dikili sera, çoğunluğu hayvan ve tavuk yemi olan 172 ton mahsul, 40 bin kapasiteli bir tavukçuluk tesisi ile 10 bin kapasiteli alabalık tesisi zarar gördü. Selden 333 çiftçi etkilenirken, toplam tarım hasarı 3 milyon 801 lira oldu.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri ve ilgili birimlerce bin 300 kişiden oluşan ekiplerce yoğun çalışma yürütüldü.

Selin ardından Bartın'a yol, köprü, enerji, altyapı, tarımsal destek ve konut yardımı için yaklaşık 250 milyon lira ödenek aktarılarak yaralar sarıldı.

Kentte 291 hanede 768 kişiye de psikososyal destek hizmeti sunuldu.

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