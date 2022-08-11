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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da fındık hasadına erken başlandı

AA

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından fındığın hasadına Samsun'da başlandı.

Samsun'da fındık hasadına erken başlandı

SAMSUN (AA) - Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından fındığın hasadına Samsun'da başlandı.

Samsun için fındık hasat tarihi 14 Ağustos olarak belirlenirken yerel fındık çeşitlerinin erken olgunlaşması ve dalından dökülmesi nedeniyle üreticiler hasada erken başladı.

Bölgede fındık, genellikle mevsimlik tarım işçileri tarafından toplanıyor. Hasadın başlamasıyla mevsimlik tarım işçileri 250 lira yevmiyeyle fındık bahçelerine girdi.

Fındık üreticisi Mazhar Yüksel, AA muhabirine, Terme'de 80 dönüm arazide yılda yaklaşık 11-12 ton fındık üretimi yaptığını söyledi.

Yüksel, açıklanan fındık fiyatından memnun olduklarını ifade etti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tuncay Demir, fındığın Türkiye'nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden birisi olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini yetiştirdiğini belirten Demir, şöyle devam etti:

"Türkiye'de Ordu'dan sonra fındık üretiminde Samsun gelmektedir. Bu yıl açıklanan rekolte tahminine göre yaklaşık 112 bin ton fındık rekoltesi beklenmektedir. Terme'de 290 bin dönüm alanda fındık üretimi yapıyoruz. Samsun'un yüzde 25 üretimini karşılıyoruz. Fındık hasat tarihi aslında orta kuşak 14 Ağustos, sahil kuşağı 21 Ağustos ve yüksek kesimlerde ise 28 Ağustos olarak belirlenmişti. Ancak bazı yerli çeşitlerimizden dolayı erken olgunluğa gelen ürünü üreticilerimiz tarım işçilerine toplatmaya başladı."

Şanlıurfa'dan her yıl ailecek fındık işçiliği yapmak üzere bölgeye gelen Habip Birinci de "Sabah erken saatlerde fındık toplamaya başlıyoruz. Günde 15 kişi 4-5 dönüm alanda yaklaşık 500 ila 800 kilogram arasında fındık topluyoruz. Sıcak havalarda fındık bahçelerinde mahsulü toplamak zor. Ama biz yıllardır fındık topladığımız için alıştık." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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