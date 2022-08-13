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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı

AA

Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Emenli Mahallesi Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Vali Dağlı, Emenli Mahallesinde Cem Evi bahçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı.

Daha sonra bir burada bir konuşma yapan Dağlı, Emenli mahallesinin 500 yıllık bir maziye sahip olduğunu aktarı.

Kızılırmak'ın oluşturduğu alüvyonlu topraklar üzerinde kurulan mahallenin bereketli topraklara sahip olduğunu belirten Dağlı, birlik, beraberlik ve Türkiye için ürettiklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından semah gösterisi yapıldı.

Etkinliğe Vali Dağlı'nın yanı sıra CHP Samsun milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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