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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu:

SAMSUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'ü de güçlü bir şekilde atlattıktan sonra dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip Türkiye'yi bütün dünya görecek." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti ile Türkiye'de yeni bir çağ açtıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti kadrolarının Türkiye'yi yeniden dizayn ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, "100 yılda yapılacak işleri tam 20 yıla sığdırdık. Bunun sonucunda vatandaşımızın hayatı kolaylaştı. Türkiye büyüdü, Türkiye güçlendi, Türkiye gelişti daha da güçlenmeye devam edecek." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin 20 yıl öncesini hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan 20 yıl önce sadece Türkiye'de 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol vardı. AK Parti'nin ilk hükümetleri 15 bin kilometrelik bölünmüş yol vadettiğinde, bunlara gülerek 'hayal' demişlerdir. Bugüne geldiğimizde tam 28 bin 700 kilometre ile Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veriyoruz. Bakın bundan önce Türkiye'de sadece 8 milyon araç vardı. Bugün ise tam 26 milyon araç var. Bu yatırımlar yapılmasaydı bu araçlar nasıl hareket edecekti? Saygıdeğer kardeşlerim, yaptığımız yatırımlar sayesinde büyüyen gelişen Türkiye'nin önünü açtık, tüm tıkanıklıkların önünü açtık. Bu kadar hareketlilik, bu kadar trafiğin artmasına rağmen bu yaptığımız yatırımlar sayesinde trafik kazalarında tam yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Bununda karşılığı güvenli, konforlu yollar sayesinde her yıl tam 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. İşimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz. Durmak yok yola devam. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'ü de güçlü bir şekilde atlattıktan sonra dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip Türkiye'yi bütün dünya görecek. "

Büyüyerek güçlenen Türkiye'den Çorum'un da gereken nasibini aldığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, kentte yapılan yatırımlara değindi.

Karaismailoğlu, kentin büyük yatırımlar aldığını bunlardan birisinin de Kırkdilim Tünelleri olduğunu ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki yıl bitirip sizlerin hizmetine sunacağız. İskilip yolu devam ediyor. İskilip kavşağını bu yıl içinde bitireceğiz. Bunlar bizim işimiz, siz müsterih olun. İhtiyacınız neyse onların hepsini yapıp, tamamlayıp sizin hizmetinize sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bugünden geleceğin planlamalarını yaptıklarına vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bugünden 2035'i 2053'ün planlarını yapıyoruz. Büyük güçlü Türkiye'nin haritasını çizdik. Hedeflerimiz belli. Hedeflerimizi geliştirmek için hep beraber, 'durmak yok yola devam' diyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak için önümüzdeki problemleri bugünden tahvil edip ona göre projelerimizi yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometreye çıkartacağız ve sanayideki, ekonomideki, üretimdeki ve istihdamdaki gelişmelerin önünü hızlıca açacağız. Yaptığımız yatırımlar sayesinde 250 milyar dolara çıkan ticaret hacmi 500 milyar dolara çıkacak. Dünyanın büyüyen en büyük ekonomilerine sahip bir Türkiye var artık dünyanın karşısında. Dünyanın en hızlı ilerleyen ülkelerinden bir tanesiyiz. Hepsi bu güçlü Türkiye ve güçlü yapılan yatırımlar sayesinde oldu. Değerli kardeşlerim 'durmak yok yola devam' dedik."

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