GÜNCELLEME - Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

AA

GÜNCELLEME - Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nda 11 kişi mahsur kaldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"nin katılımcıları arasında yer alan 17 kişiden 11'i, Valla Kanyonu'nda mahsur kaldı.

İlçede 11 Ağustos Perşembe günü başlayan festival kapsamında, dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'na dün kanyon geçişi için giriş yapan 17 kişilik ekipten 11'i kanyondan çıkamadı.

Kanyonda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için Valilik koordinesinde çalışma başlatıldı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, festivalin devam ettiğini söyledi.

Kanyona giriş yapan 17 kişiden 6'sının kanyon geçişi konusunda profesyonel olduğuna işaret eden Yaşar, şunları aktardı:

"Dün vahşi cennet olarak nitelendirdiğimiz Valla Kanyonu'na 17 kişilik bir ekibimiz girdi. Geçen yıl Bozkurt'ta olan sel felaketi sonrası Valla Kanyonu'nun yapısının bozulduğu, içindeki devasa kayaların yerinin değiştiği tespit edildi. Profesyonel olarak bu işi yapan 6 arkadaşımız hem gönüllü olarak hem de kanyonun yapısını tespit etmek amacıyla yürüyüşe devam ediyorlar ama bu işi amatörce yapan yanlarında götürdükleri 11 arkadaşımızın kanyonda mahsur kaldığını haber aldık."

Bu kişilerin bulundukları yerden ilerleyemediklerinin Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşıldığını söyleyen Yaşar, "Bunun üzerine Sayın Valimizi aradım. Sayın Valimiz kurtarmayla ilgili çalışmayı başlattı." ifadesini kullandı.

- Jandarmaya ait kurtarma helikopteri bölgeye ulaştı

Vali Avni Çakır, jandarmaya ait kurtarma helikopterinin bölgeye ulaştığını ve kanyonda mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmalarına başladığını söyledi.

Kurtarma çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını, mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Çakır, "Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Altı kişilik profesyonel grup davam ediyor. Amatörler gidemediler. Dik de olduğu için çıkamadılar. Hayati tehlike yok. İrtibat kuruldu. Birazdan onları sepetli helikopter alacak inşallah." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da denize giren bir kişi boğuldu
YEREL HABERLER Samsun'da denize giren bir kişi boğuldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çorum'da ...
Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı, aşure etkinliğine katıldı
Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS ...
Damla öğretmen, tüfekle öldürülen köpeğine ağlıyor
YEREL HABERLER Damla öğretmen, tüfekle öldürülen köpeğine ağlıyor
Bafra'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bafra'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
OMÜ Rektörü Ünal, Senegalli mevkidaşı Mbaye'yi ağırladı
YEREL HABERLER OMÜ Rektörü Ünal, Senegalli mevkidaşı Mbaye'yi ...
Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST'in tüm gençlerde kalıcı izler bırakacağını söyledi
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı, TEKNOFEST'in tüm gençlerde ...
AK Partili Karaaslan partisinin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı:
YEREL HABERLER AK Partili Karaaslan partisinin 21. kuruluş yıl ...
Samsun'da fındık hasadına erken başlandı
YEREL HABERLER Samsun'da fındık hasadına erken başlandı
Şehit pilotun anısına ilçeye getirilen savaş uçağı itilerek konulacağı alana götürüldü
YEREL HABERLER Şehit pilotun anısına ilçeye getirilen savaş uçağı ...
Samsunspor yarın Altay'a konuk olacak
YEREL HABERLER Samsunspor yarın Altay'a konuk olacak
GRAFİKLİ - Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran selin üzerinden bir yıl geçti
YEREL HABERLER GRAFİKLİ - Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran selin ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.