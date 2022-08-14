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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da down sendromlu çocuklar için evde eğitim hizmeti veriliyor

AA

Samsun'da down sendromlu çocuklar için evde eğitim hizmeti veriliyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da down sendromlu çocukların zihinsel açıdan güçlendirilerek ailelerin hayatlarını kolaylaştıracak ev eğitimlerine başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, haftada iki gün 40 aileye misafir olan gönüllü eğitmenler, eğlenceli aktivitelerle 0-6 yaş grubu down çocukların öğrenimine katkı sağlıyor. Beş ay sürecek hizmet ile çocukların zihinsel açıdan güçlendirilmesini amaçlıyor.

"Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi" kapsamında Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneğiyle (Down-ÇED) iş birliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması (IQSES) hibe programı kapsamında yüzde 89'u Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanan 116 bin avro bütçeli projenin finansörü ve yürütücüsü olan Büyükşehir Belediyesi, psikoloji, çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler bölümünden mezun gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekip kurdu.

Down sendromlu çocuklara doğru yaklaşım, eğitimin bireyselleştirilmesi, yeni bilimsel öğrenim modelleri, okul öncesi ve kaynaştırmaya yönelik farkındalık artırma eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllü eğitmenler, ailelere ulaştı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan eğitmenler, belirlenen aileleri evinde ziyaret ederek, 0-6 yaş down sendromlu çocukların becerilerini güçlendiriyor. Çocuklara eğlenerek vakit geçirebilecekleri atölye çalışmaları yaptıran eğitmenler, çocuklarının bilişsel, psikomotor ve sosyal becerilerini nasıl geliştireceklerine ilişkin de aileleri bilgilendiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, down sendromlu çocukların eğitim öğretim hayatına devam edebilmeleri için gereksinim duydukları özel eğitimin yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak proje başlattıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Projeyle zihinsel açıdan öğrenim güçlüğü yaşayan çocuklarımıza, evlerinde destek eğitimi veriyoruz. Bunun için de 10 kişilik özel ekip oluşturduk. Branşlarında uzman gönüllü eğitmenlerimiz, görevlerine başladı. Her hafta ebeveynlerin evlerine konuk olup, çocuklarıyla yakından ilgilenerek el gelişmelerini sağlıyor. Aynı zaman da gözlemlerini yaparak, aileleri hem bilgilendiriyor hem de doğru şekilde yönlendiriyor. İnşallah çocuklarımız, bu eğitimlerle zihinsel açıdan daha da sağlıklı gelişecek ve güçlenecek."


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