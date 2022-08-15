Samsun'da Kent Park ve Bilim Samsun projelerinde sona gelindi

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince yaklaşık 31 bin metrekarelik alanda inşa edilen "Kent Park" projesinin yüzde 97'si tamamlandı. "Bilim Samsun" projesinde ise ince işçiliğe geçildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atakum ilçesinde yürüyüş parkurları, oyun alanları, büfe, kafe ve aktivite alanlarının yer aldığı Kent Park projesinde sona gelindi.

Kentte, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ise projeye "Bilim Samsun" projesi ilave edildi.

Kent Park'ın 930 metrekarelik alanında yer alan Bilim Samsun'un kaba inşaatı tamamlandı, ince işçilikler devam ediyor. Bilim Samsun projesinde astronomiden kişisel gelişime, teknolojiden kimyaya birçok alanda bilim atölyeleri bulunuyor. Projede ayrıca eğitim salonları, laboratuvarlar da yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kent Park ile Atakum'a yeni bir yaşam alanını kazandırırken, Bilim Samsun projesiyle de gençlere bilim konusunda yeni ufuklar açacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ortaya koydukları vizyoner projelerle şehri yeniden inşa ettiklerini vurguladı.

Demir, "Kent Park inşaatında sona geldik. Yürüyüş parkurları, oyun alanları, büfe, kafe ve aktivite alanlarıyla vatandaşlarımızın nefes alacağı bir park olacak. Kent Park'ta bir de TEKNOFEST kapsamında Bilim Samsun'u inşa ettik. Projeyi tamamladık. Hem ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz hem de gençlerimize ve çocuklarımıza teknolojide, bilimde yeni ufuklar açıyoruz. Amacımız her yaştan insanı bilimle buluşturmak, özellikle çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmek." ifadelerini kullandı.

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