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Akıllı şehir uygulamalarıyla Samsun izlenebilecek

AA

Akıllı şehir uygulamalarıyla Samsun izlenebilecek

SAMSUN (AA) - Samsun'da uygulanacak akıllı şehir uygulamalarıyla belirlenen alanlar canlı izlenebilecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Samsun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ 2022'nin hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Demir, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, Toplu Ulaşım Transfer Merkezi, Anakent İş Merkezi ve belediye binasının dönüşümü konularında gelinen son durumu açıkladı.

TEKNOFEST'in başarıyla düzenlenmesi için tüm eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını ifade eden Demir, Çarşamba Havalimanı'nda stant kurulumlarının başladığını belirtti.

Demir, "Çok önemli bir süreç yaşayacağız. TEKNOFEST ile ilgili bize çok iş düştü. Hepsini hallettik. Çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. TEKNOFEST kurulu çalışmalardan ve hazırlıklardan çok memnun. Biz de güzel bir stant kuruyoruz. Şehrimize gelecek gençlerimize, çocuklarımıza ve tüm misafirlerimize Samsun'u tanıtmak için iyi bir çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kent canlı izlenecek

Gelecekte şehrin yönetiminin can damarı haline gelecek birçok mobil uygulamayı devreye alarak tanıtımlarına başladıklarını da aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Akıllı şehir uygulamalarıyla bütün alanlar, kurulum çalışmaları süren kent yönetim merkezinde izlenir hale gelecek. Günün bazı saatlerinde şehrimizin belirlenen alanları, yurt içinde ve yurt dışından canlı seyredilebilecek. Bu sistemi TEKNOFEST'ten önce hayata geçiriyoruz. Atatürk Bulvarı ve 100. Bulvarı üzerindeki kavşak düzenlemeleri tamamlandı. Atatürk Bulvarı'ndaki kavşaklarda ayrıca yapay zeka sistemi kurumları da bitti. Şu an 100. Yıl Bulvarı üzerindeki kavşaklarda sistem kurulumu, trafik sinyalizasyonu ve kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik hız koridorları kurulumu devam ediyor."

- Akıllı sistemi tüm bulvarlarda kuracağız

Demir, kavşaklarla birlikte yenilenen yollarla kentin bambaşka bir havaya büründüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Caddelerimiz çok şık oldu. Trafik ciddi anlamda rahatladı. Pik saatlerde dahi trafik yoğunluğu bir iki ışığı geçmiyor. İnsanlar 1,5 saatte ulaşabildikleri yere şimdi ortalama 30 dakikada gidebiliyorlar. Adaptif kavşak dediğimiz sistemde birinci sırada güvenlik geliyor. Tüm kavşaklarda aynı anda devreye girecek yapay zeka, trafiği daha akıcı hale getirerek kazaları minimize edecek. Seyir halindeyken sürücülerin birtakım alışkanlıkları düzeldikçe sistem daha da iyi çalışacak. Kavşaklara yakın yerlerde parklanmaları ve okulların dışında hız kesicileri ortadan kaldıracağız. Bütün yolları gözetim altına alıyoruz."

Atatürk Kültür Merkezi yanındaki alana konuşlandırılan 9 milyon liralık Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ndeki proje çalışmalarının bitirildiğini, TEKONFEST sonrası merkezin hizmet vereceğini belirten Demir, Anakent İş Merkezi'nin de yıkılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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