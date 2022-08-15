Samsun’da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 10 adet sentetik hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 130 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.E'nin işlemleri sürüyor.



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