Samsun’da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 80 sentetik hap, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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