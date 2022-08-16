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Samsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladı

AA

Samsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladı

SAMSUN (AA) - Samsun'da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında yarın gerçekleştirilecek "Savaşan İHA Yarışması" öncesi teknik kontrol ve test uçuşları yapıldı.

Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ballıca Kampüsü'nde 15-21 Ağustos olarak belirlenen yarışma takvimi kapsamında ilk gün katılımcılara teknik bilgi verildi.

İkinci günde, yarışmada mücadele edecek ikisi yabancı toplam 22 takımın İnsansız Hava Araçları (İHA), yapısal ve yazılım bakımından fiziki uçuşa elverişli olup olmadıkları ve yer istasyonlarıyla haberleşme testlerine girdi.

Çalışmaları inceleyen Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine, yarışmaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Aydın, "TEKNOFEST KARADENİZ 2022"nin bu yıl Samsun merkezli gerçekleşeceğini anımsatarak, "30 Ağustos-4 Eylül arasında bütün yarışmalar bittikten sonra finaller Samsun'da olacak. Bunun bir ön hazırlığı da Savaşan İHA Yarışması. 22G2 takım var, bu da yaklaşık 300 kişilik bir katılımcıya tekabül ediyor. Yarın başlayacak yarışmalar sivil halka açık olacak." dedi.

Takımların yarışma öncesi teknik ve yapısal testlerden geçtiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"İki görev yapacaklar burada. Birincisinde birbirlerini kilitleme ve uzun süre havada kalma ikincisi de kamikaze dalış yaparak yerdeki kare kodu okuyarak onu hakem masasına göndermeleri gerekiyor. TEKNOFEST yarışmaları içinde aslında en prestijlisi Savaşan İHA Yarışması. Baykar tarafından organize ediliyor. TEKNOFEST dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali. Asıl amacı Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli teknoloji hamlesine eleman yetiştirmek. Milli teknoloji her geçen gün ciddi anlamda gelişiyor. Geliştikçe de yeni ve nitelikli eleman ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu gençler bunu aslında sergiliyor. Başka bir şeyi öğretiyor bize bu gençler, kendilerine imkan verdiğimiz zaman, destek olduğumuz zaman her şeyi yapabileceklerini aslında bize gösteriyorlar. Bu da ülkemiz için oldukça önemli. "

Aydın, tüm bu gelişmelerin, üniversitelere, teorik eğitimlerin yanı sıra öğrencileri daha fazla uygulamalara yönlendirmeleri, hayata hazırlamaları gerektiğini gösterdiğini aktardı.

- Bu yıl yarışmaya kamikaze görevi eklendi

Baykar Savunma mühendislerinden Burak Özbek ise takımların yarışma öncesi testlerden geçerek alanı tanımaya çalıştıklarını söyledi.

Takımların yarışmada aynı anda havalandığını ve uçakların üzerindeki kamera üzerinden birbirlerini kilitlemeye çalıştıklarını anlatan Özbek, "Bu kilitlenme işini otonom kalkıp, otonom uçup, otonom kilitlenerek otonom iniş yapabilirlerse büyük ödüle layık olabiliyorlar. Biz bu ödülü geçen sene vermiştik. Bu sene çıtayı daha da üste çıkardık. Yarışmacılarımıza bir görev daha ekledik, kamikaze görevi. Savaşan İHA görevi yanında kamikaze görevini de yapmaları gerekecek ki ancak büyük ödülü alabilsinler." dedi.

Özbek, bu yeni görevin yarışmacıları zorlayacağını ancak bir o kadar seyir zevkini artıracağını da belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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