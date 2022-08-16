Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden ve tatil için Çaltu Mahallesi'ndeki evine gelen Melek Ünal (63), sabah saatlerinde bahçede temizlik yaparken, yaklaşık 5 metrelik duvardan düştü.

Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi tarafından bulunan Ünal'ın cenazesi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.