Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü kırık far parçaları ele verdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da E.G'ye çarparak ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından olay yerindeki kırık far parçalarından yola çıkılarak yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Ağustos'ta Ankara-Samsun kara yolunda akşam Erol Gültekin (55) isimli şahsın aracın çarpması sonucu ölü olarak bulunduğu ihbarını aldı.

Gültekin'e çarparak ölümüne neden olan sonra da olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olay yerinde araca ait kırık cam parçaları tespit etti.

Ekipler, oto yedek parçası satan esnaflarla yaptıkları görüşmeler sonucunda cam kırıklarının yük taşımacılığı yapan ağır vasıta araçlarının far tertibatına ait olabileceği bilgisine ulaştı. Gülteken'in otopsi bulguları ve hayatını kaybetmesine neden olan çarpma açıları da incelendiğinde maktulün ölümüne neden olan aracın kamyon veya tır olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, kaza yerine yakın bölgede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

Jandarma ekipleri şüpheli araçların listesini çıkararak yaptıkları araştırma sonucunda sürücü S.S'nin (64) eşgaline ulaştı. Kent genelindeki MOBESE kameralarını da inceleyen ekipler plakasını tespit ettikleri aracı 16 Ağustos'ta Ordu'dan Samsun'a giriş yaptığı sırada durdurdu. Sürücü S.S. gözaltına alındı, soruşturma sürdürülüyor.





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