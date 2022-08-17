Hititler'in kutsal şehri "Nerik"in üzerinin kapatılması için sponsor aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hititler'in kutsal şehri "Nerik"in üzerinin kapatılması için sponsor aranıyor

AA

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü'nde Hititlerin kutsal kenti Nerik'te kazı çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için sponsor bulunabilirse üzerinin kapatılması isteniyor.

Hititler'in kutsal şehri "Nerik"in üzerinin kapatılması için sponsor aranıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü'nde Hititlerin kutsal kenti Nerik'te kazı çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için sponsor bulunabilirse üzerinin kapatılması isteniyor.

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Oymaağaç Höyüğü/Nerik kazılarının 15. yılı nedeniyle bir otelde toplantı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Oymaağaç kazılarının kentte resmi olarak devam eden 3 kazıdan biri olduğunu söyledi.

Bafra İkiztepe kazılarının on yıllık aradan sonra geçen yıl başladığını, Dombalak Tepe kazısının da geçen yıl başladığını anlatan İpekdal, Samsun'da yapılan kazıların en önemlisinin Oymaağaç Höyüğü/Nerik kazısı olduğuna işaret etti.

- İl Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal'dan destek çağrısı

Arkeolojinin sadece kültürel anlamda değil turizm açısından da çok önemli veriler ortaya çıkaran bir bilim dalı olduğunu ifade eden İpekdal, "Kazılarımızın daha verimli, daha etkin ve sonuç alıcı şekilde devam edebilmesi için kamu kaynaklarının yanı sıra sponsor desteklerine de ihtiyaç duyulmaktadır. İş adamları ve kültür, sanat, tarihe meraklı olan kişilerden bu kazılarımıza destek talebini kamuoyunun takdirlerine de arz etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Hitit dönemine ait bir din merkezi olan Nerik'in Samsun'un turizm destinasyonuna dönüştürülebilmesi için daha büyük desteklere ihtiyaç olduğunu vurgulayan İpekdal, "Şanlıurfa Göbeklitepe'de olduğu gibi, kazıların her yıl üstünün kapatılıp yeniden açılması gibi bir ilave çalışmadan bizi kurtaracak bir projemiz var. Buna bir sponsor bulabildiğimiz takdirde daha hızlı, daha etkin çalışmalar alanda yapılabilecek." dedi.

Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Oymaağaç Kazı Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon ise arkeolojide küçük, büyük her höyüğün son derece önemli olduğunu vurguladı.

Czichon, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sadece Göbeklitepe değil, Çatalhöyük değil her yerleşim alanının tarihi özelliği var ve arkeologlar onları dışarı çıkarmaya çalışıyor. Bölgede karşımıza çıkan tüm bulgular bizlere Hitit ve takip eden dönemlerin yaşayış biçimleri konusunda bilgi verirken devam eden köklü gelenekleri de göstermesi açısından önemlidir. 2018 yılında bulunan 3 bin 500 yıllık fındık kabuğu ile 2 bin 900 yıllık ahşaplar bölgedeki fındık üretimi ve ahşap işçiliği geleneğini yansıtan bulgulardır."

Oymaağaç kazılarında kullanılan bilimsel metotlar ve teknolojik yöntemlerin "Dijital Arkeoloji" çalışmalarına da yön verdiğini dile getiren Czichon, "Gelişmiş veri tabanı ve güncel belgeleme metotlarının yanı sıra fotometri ekibi tarafından yapılan sanal gerçeklik (VR) uygulamaları sayesinde insanlar Nerik'te sanal turlar yapabiliyor." dedi.

- Kazı alanlarının üzeri ahşapla kapatılmak isteniyor

Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Oymaağaç Kazı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yılmaz da 15 yıldır devam eden Oymaağaç kazılarının bir okul gibi bilim insanlarının yetişmesine katkı sağladığını söyledi.

Kazıların yanı sıra gerçekleştirmeyi hedefledikleri kazı alanlarının ahşap ile kapatılma projesinin hazırlıklarını yaptıklarını belirten Yılmaz, "Elbette bu projelerin hayata geçirilebilmesinde devlet desteğinin yanı sıra özel desteklere de ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesini kullandı.

Programa, Samsun Vali Yardımcısı Şevken Cinbir, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve basın mensupları katıldı.

- Oymaağaç Höyüğü kazıları

Vezirköprü ilçesindeki Oymaağaç Höyüğü'nda 2005-2006 yıllarında yapılan yüzey araştırmalarının ardından 2007 yılında başlayan kazılar günümüze kadar geldi. Prof. Dr. Rainer M. Czichon'un başkanlığındaki uluslararası bir ekiple sürdürülen kazılar 2018 yılında "Türk Kazısı" statüsü kazandı.

Hititlerin kutsal kenti Nerik'in izlerinin bulunduğu Oymaağaç Höyüğü'ndeki kazılarda bugüne kadar yer altı merdiveni, kutsal çeşme, çivi yazılı tabletler, dokumacılık ile ilgili bulgular, silah ve tarım aletleri ile çanak, çömlekler bulundu. Kazılarda, 3 bin yıllık fındık kabuğuna rastlandı. Höyükteki yerleşim izleri Milattan Önce 4300'e kadar gidiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doktor çift çoğu zaman ameliyatlara birlikte giriyor
YEREL HABERLER Doktor çift çoğu zaman ameliyatlara birlikte giriyor
Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü kırık far parçaları ele verdi
YEREL HABERLER Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü kırık far ...
Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Samsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları ...
Samsun'da lise öğrencileri yaptıkları dronla TEKNOFEST'te yarışacak
YEREL HABERLER Samsun'da lise öğrencileri yaptıkları dronla ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Anadolu Mektebi 10. yıl Edebiyat ve Kültür kampı Samsun'da başladı
YEREL HABERLER Anadolu Mektebi 10. yıl Edebiyat ve Kültür kampı ...
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Lige galibiyetle başlayan Samsunspor'da yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Lige galibiyetle başlayan Samsunspor'da yüzler ...
Akıllı şehir uygulamalarıyla Samsun izlenebilecek
YEREL HABERLER Akıllı şehir uygulamalarıyla Samsun izlenebilecek
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da Kent Park ve Bilim Samsun projelerinde sona gelindi
YEREL HABERLER Samsun'da Kent Park ve Bilim Samsun projelerinde sona ...
Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan ...
Samsun'da "Nazlı" ve "Paşa" isimli develer en çok sahilde vakit geçiriyor
YEREL HABERLER Samsun'da "Nazlı" ve "Paşa" isimli develer en çok ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.