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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, Bafra ilçesinde partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

SAMSUN (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, Bafra ilçesinde partisinin ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Özdağ, Bafra ilçesinde şehitlik ziyaretinin ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Zafer Partisi Bafra İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Özdağ, burada yaptığı basın açıklamasında, parti politikalarını anlattı.

Karadeniz'de ziyaretlerini sürdürdüğünü belirten Özdağ, "Ekonomik krizin etkileri her yerde olduğu gibi Karadeniz'de de çok güçlü bir şekilde kendisini gösteriyor. Ziyaretlerimizin önemli amaçlarından bir tanesi de ekonomik kriz konusunda çözüm önerilerini ortaya koymak." dedi.

Sığınmacılar konusuna değinen Özdağ, Zafer Partisi olarak sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini söyledi.

İlçede çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilerini de ziyaret eden Özdağ, kent merkezinde ise Tütün İskelesi'nde partililerle buluştu. Özdağ, burada gazetecilere, 2023 seçiminin sonucunu gençlerin belirleyeceğini dile getirerek gençlere "Z kuşağı" denmesini reddettiklerini, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi gençlere "Türk gençliği" diye hitap ettiklerini söyledi.

Ümit Özdağ, Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün temsili makam aracının önünde fotoğraf çektirdi, daha sonra partililerle birlikte Onur Anıtı'na yürüdü.

Özdağ, partisinin İl Başkanlığına geçerken Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti standındaki partililere selam verdi. Stant görevlilerinin Özdağ'a "Sizi AK Parti'ye üye yapalım." sözlerine Özdağ, "Eğer sığınmacıları göndermek için imza topluyorsanız imza verebilirim." diye karşılık verdi.

Zafer Partisi İl Başkanlığındaki açıklamasında ise Özdağ, iktidar ve muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy kullanacak yabancı seçmenler konusunda yaptığı açıklama nedeniyle eleştiren Özdağ, şöyle konuştu:

"Yüzde 50 artı birle kazanılacak bir seçimde bir oyun çok önemi varken Erdoğan da yeni seçim yasasını bir kuyumcu terazisi dikkatiyle şekillendirmişken sözde ana muhalefet partisi lideri öyle 300-500 bin yok şeklinde açıklama yapıyorsa kaybedeceği seçimi meşrulaştırmaya çalışıyordur. Durum bu kadar açık ve net."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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