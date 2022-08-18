Havza OSB'ye 45 milyon liralık yatırım için yer tahsisi başvurusu

SAMSUN (AA) - Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 45 milyon liralık yatırım için yer tahsis talebinde bulunuldu.

Bir firma tarafından Havza OSB'de 45 milyon liraya mal olacak ve 40 kişinin istihdam edilmesi planlanan yapı kimyasalları ile alçı üretimi yapılacak fabrika için yer tahsisi için başvuru yapıldı.

Firma yetkilileri, Havza Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret ederek, Havza OSB'den yer tahsis talebinde bulundu.

Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, firmanın 10 bin metrekare alan talep ettiğini belirterek, "Havza OSB her geçen gün daha fazla talep almakta. Bunda Havza OSB'nin konumu önemli bir faktör. Yer tahsis talebinde bulunan firmamız 5 bin metrekare kapalı alanda yapı kimyasalları üretimi yapmayı planlıyor. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Şirketin satış ve pazarlama genel müdürü Bülent Kanıyılmaz ile fabrikalar ve işletme genel müdürü Seyfettin Baş, başvurunun ardından Acar ile Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek, yapılacak yatırım ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Nayman, Havza OSB'nin yapılan çalışmalarla daha cazip hale geleceğini vurgulayarak, "Havza OSB, kurulan mesleki eğitim merkezi ve diğer avantajları ile yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmakta. Yapılacak demir yolu yükleme rampalarının eklenmesiyle Havza OSB, yatırımcılarına önemli lojistik avantaj sağlayacaktır." diye konuştu.

Özdemir de firma yetkilerine teşekkür ederek, "Havza OSB inşallah bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Yapılacak yatırım bölge insanımız için istihdam demek." ifadesini kullandı.

Kanıyılmaz ise lojistik ağın merkezinde olması nedeniyle Havza OSB'yi tercih ettiklerini anlatarak, "Yapmış olduğumuz fizibilite çalışmalarında Havza OSB, pazarlama ve ikmal bakımından en uygun OSB olarak öne çıkıyor. Karadeniz, İç Anadolu ve yurdun her tarafında kolaylıkla ürün sevki yapılacak konuma sahip. İnşallah burada üretimini yapacağımız yapı kimyasallarımızı Rusya, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelere ihraç edeceğiz. Havza OSB'nin deniz yolu, kara yolu ve demir yolu ağında olması bizlere avantaj sağlayacak." diye konuştu.



Baş da fabrikanın 18 ay içinde faaliyete geçmesini planladıklarını kaydetti.







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